De teloorgang van Paul Pogba: "Die affaire met zijn broer in maart 2022 is het begin van het einde geweest"

Met een schorsing van 4 jaar dreigt voor de 30-jarige Paul Pogba een trieste aftocht voor een voetballer die op het WK 2018 nog absolute wereldtop was. Sirik Geffray, kenner van het Franse voetbal, schetst hoe de middenvelder mondjesmaat afgegleden is en wijst daarbij vooral naar de veelbesproken affaire met Pogba's broer. "Van die tik is hij nooit helemaal hersteld."

Het hoogtepunt op internationaal niveau volgde 2 jaar later, toen hij Frankrijk in Rusland mee naar de wereldtitel dirigeerde. Dat toernooi zagen we misschien wel de allerbeste Paul Pogba.

De Engelsen legden in 2016 meer dan 100 miljoen euro op tafel voor de sierlijke middenvelder, waarmee hij op dat moment de duurste voetballer aller tijden was.

De affaire met zijn broer in 2022 is een tik geweest waarvan hij nooit helemaal hersteld is.

Ook op Euro 2020 haalde Pogba nog een erg hoog niveau, benadrukt Geffray. "Dat was voor Frankrijk een teleurstellend EK, maar in die 4 matchen was hij wel de beste Fransman en eigenlijk de enige die zijn niveau haalde."

"Hij was een vrij complete voetballer", schetst Sirik Geffray de kwaliteiten van Pogba. "Fysiek sterk, met een dribbel, een gigantisch volume en een grote actieradius. En hij had ook een geweldige lange bal en een uitstekend afstandsschot in de voeten."

"Ik denk dat hem dat heel hard geraakt heeft en dat het een tik geweest is waarvan hij nooit helemaal hersteld is", meent Geffray. "Sinds die affaire in maart 2022 heeft hij eigenlijk nog amper gespeeld. Ik denk dat hij mentaal heel diep gezeten heeft en zich nooit meer écht heeft kunnen focussen op het voetbal."

In zijn zoektocht naar iets om uit de impasse te geraken, heeft hij in zijn naïviteit een dokter die hij kende blindelings vertrouwd.

"Sinds die affaire met zijn broer zat hij in een neerwaartse spiraal. Maart 2022 is voor hem eigenlijk het begin van het einde geweest. Als die schorsing van 4 jaar bevestigd wordt, lijkt het me moeilijk dat hij nog terugkeert op het allerhoogste niveau. Dan is het voor hem een heel trieste aftocht geweest."

"Ik denk dat hij niet bij de les geweest is en in zijn naïviteit een dokter die hij kende blindelings vertrouwd heeft, in zijn zoektocht naar iets om uit de impasse te geraken."

Vorige zomer testte Pogba dan positief op het gebruik van testosteron, mogelijk door een voedingssupplement dat hij nam op aanraden van een bevriende dokter in Miami. Voor Sirik Geffray is die positieve dopingtest ook illustratief voor de radeloosheid van Pogba.

Bij Frankrijk had hij die klik wel met Didier Deschamps. "Wanneer hij fit was, heeft hij bij Les Bleus eigenlijk nooit teleurgesteld. Op de belangrijke momenten stond hij er altijd."

"Dat is ook een beetje zijn karakter, maar je mag ook niet te snel de brug maken met zijn prestaties op het veld. Pogba is wel een jongen die liefde nodig had en ook een trainer met wie het klikte om op zijn best te zijn."

Een trieste aftocht van een mooie voetballer dus, die wel nooit helemaal zonder controverse geweest is. "Dat klopt, hij was heel extravert en flamboyant, maar die controverse had hij misschien ook wel nodig", denkt Sirik Geffray.

Pogba is wel een jongen die liefde nodig had en een trainer met wie het klikte om op zijn best te zijn.

"Pogba zorgde bij Frankrijk voor veel balans in de ploeg. Met dan nog een stofzuiger als Kanté naast zich, had je voor hem de ideale situatie om te schitteren."

"Maar vergeet niet: in 2013 won hij het WK U20, een jaar later was hij de Belofte van het WK. In 2016 stond hij met Frankrijk in de EK-finale en 2 jaar later won hij het WK." Geen onaardige erelijst dus bij Les Bleus.



"Er is bij de Fransen natuurlijk heel wat concurrentie, maar ik plaats hem toch vrij hoog in het rijtje van de grootste Franse middenvelders. Alleen is het jammer dat hij door blessures en nu die schorsing zo afgegleden is. En ik vrees dat die laatste jaren zijn beginjaren bij Frankrijk wat zullen overschaduwen."