BEKIJK: Snelste drone ter wereld brengt Red Bull van Max Verstappen enig mooi in beeld: "Was echt verbaasd"

Hoe breng je een F1-bolide die meer dan 300 km/u haalt in beeld met dronebeelden? Door de snelste drone ter wereld te gebruiken. En dat is precies wat ze bij Red Bull en Dutch Drone Gods gedaan hebben. Het leverde alvast fantastische beelden op. "Ik had nooit gedacht dat ik een drone zo snel zou zien gaan", reageerde een enthousiaste Max Verstappen.

Ja, zelfs een snelheidsduivel als Max Verstappen was ervan onder de indruk. De FPV drone die ontwikkeld werd door het Nederlandse droneteam Dutch Drone Gods en bestuurd werd door dronepiloot Ralph Hogenbirk is dan ook een ongezien staaltje technologie.

Acceleratie? Van 0 naar 300 km/u in slechts 4 seconden, liefst 2 keer sneller dan een F1-wagen. Topsnelheid? 350 km/u!

De drone vloog op een kletsnat Silverstone een rondje mee in het zog van Max Verstappens Red Bull en dat leverde fantastische beelden op.

"Ik had nooit gedacht dat ik een drone zo snel zou zien gaan. Laat staan met een camera", reageert de wereldkampioen F1.

"Ik wist niet dat hij me volgde tijdens het rijden in zeer natte omstandigheden en op sommige plekken was hij heel dichtbij. Ik was echt verbaasd dat ze me aan deze snelheden konden bijhouden, zelfs in de bochten. Dit geeft echt een andere kijken op Formule 1!"

Ook voormalig F1-rijder en huidig commentator David Coulthard is laaiend enthousiast. "Met de hoge camerashots die we nu kennen, heb je minder zicht op de werkelijke snelheid van de auto's."

"Met zulke dronebeelden beleef je dat wel, dan zit je echt ín de race. Ik ben overtuigd dat we dit in de nabije toekomst zullen zien in de tv-uitzendingen", aldus de Brit.