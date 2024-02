Waarom het Formule 1-seizoen op een zaterdag begint

In de Formule 1 zijn grand prixs vaste prik op een zondag. Toch opent het nieuwe seizoen nu zaterdag met de GP van Bahrein. Vanwege de ramadan.

De ramadan, de vastenperiode in de islam, gaat op zondag 10 maart van start. Op die dag zou ook de Grote Prijs van Saudi-Arabië gereden worden, maar dat is geen optie in het islamitische land.

Daarom vindt de tweede race van het Formule 1-seizoen een dag vroeger plaats: op zaterdag 9 maart.

Omdat de reglementen voorschrijven dat er minimaal een week moet zitten tussen twee GP's verschuift ook de openingsrace met een dag. De Grote Prijs van Bahrein vindt nu zaterdag plaats, om 16 uur.

Bij deze bent u gewaarschuwd. Of u kijkt zondagnamiddag bij ons naar de samenvatting van de race.