"Kijk nu, ik mag het komen uitleggen, hé": Blessin reageert op "boeren"-steekje van Burgess ... die nét voorbijloopt

Blessin springt in de bres voor Burgess. De verdediger van Union deelde naar aanleiding van de bekerwedstrijd tegen Club Brugge een prikje uit op Instagram richting de supporters van blauw-zwart. Alsof het lot ermee gemoeid was, liep Burgess nét voorbij toen Blessin over het voorval aan het vertellen was. "Hij is oud genoeg, hé", knipoogt de coach naar zijn defensieleider.