Soudal-Quick Step vloekt na valpartijen Alaphilippe en Asgreen: "Hopelijk meer geluk in de toekomst"

Niet de opener waar de Belgische formatie op gehoopt had. Soudal-Quick Step kende heel wat ongeluk in de Omloop. Een geprikkelde - je weet wel waarom - Julian Alaphilippe ging twee keer tegen de vlakte, ook Kasper Asgreen viel in volle finale. "En voor mij was het een mirakel dat ik in het peloton kon blijven hangen", zucht Yves Lampaert na de koers.

"We hebben al wat ongeluk gehad met Asgreen en Alaphilippe die vallen. Hopelijk wordt dat beter in de toekomst."

"Maar ikzelf zat nooit in de koers en had geen goede dag", oordeelt de West-Vlaming. "Het is een mirakel dat ik eigenlijk in het peloton bleef."

"Met de ploeg kunnen we niet té negatief zijn", blijft Yves Lampaert rustig na een dag vol tegenslagen. Toch was Soudal - Quick Step alert tot in de finale van de Omloop.

"Resultaat is niet goed, maar hopelijk hebben we alle pech nu gehad"

"Kasper Asgreen heeft een pijnlijke elleboog, maar er lijkt niets gebroken", opende ploegleider Wilfried Peeters het medische bulletin. "En Julian Alaphilippe heeft gewoon schaafwonden. Die val kwam op een erg slecht moment."

Asgreen was aanvankelijk mee met Gianni Moscon in de waaierslag. "We hadden die oorlog voorspeld, maar we hadden misschien een mannetje te weinig mee. Al was het nadien nog niet verloren."

"Visma-Lease a Bike had natuurlijk meer pionnen, maar ook zij hebben tot het einde moeten wachten voor de beslissende aanval."

"Toen Moscon voorin wegviel, moesten we even nadenken hoe we het moesten aanpakken. Maar het was nog niet verloren."

Hoe is de evaluatie nu in Ninove? "Het resultaat is niet goed, maar hopelijk hebben we alle pech gehad voor dit weekend."

"Of die hele heisa in het hoofd speelde van Alaphilippe? Neen, dat is een speld in een hooiberg. Het is een grote soap geworden. Ik ben de sportief verantwoordelijke en ik kijk niet naar de rest."