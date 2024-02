Warre Vangheluwe is klassiekerverrassing bij Soudal-Quick Step: "Kan hier mijn zelfde mopjes maken"

Nieuwe naam bij de Wolfpack voor het openingsweekend: neoprof Warre Vangheluwe kon zich meteen in de felbegeerde voorjaarsploeg van Soudal-Quick Step knokken. Maar wie is de 22-jarige West-Vlaming?

Warre Vangheluwe had de beloftecategorie al bijna helemaal uitgespeeld, toen hij het bevrijdende telefoontje kreeg van Patrick Lefevere: hij mocht doorstromen van de opleidingsploeg naar de profs van Soudal - Quick Step.



Een droom die uitkwam voor de toen toch al 22-jarige Vangheluwe. Maar dat was nog maar het begin. In de voorbereidingskoersen kon hij genoeg overtuigen om een plaatsje te veroveren in de ploeg voor de Omloop en Kuurne.

"Dit is een beetje onwerkelijk. Een droom die werkelijkheid is geworden en die nog steeds als een droom voelt."

Vangheluwe stamt uit een wielerfamilie - zijn broer Seppe is verzorger bij Lotto-Dstny, broer Robbe was ooit een verdienstelijk jeugdrenner - maar toch leek hij op jonge leeftijd al verloren voor de topsport.



Op zijn 9e raakte hij met zijn fietsje betrokken in een verkeersongeluk en belandde hij anderhalve week in een coma. Drie jaar lang mocht hij niet koersen en ook daarna ging het moeizaam. "Ik schreeuwde vaak van de hoofdpijn toen ik aan de finish kwam", zei hij daarover.

Maar 10 jaar later rijdt Vangheluwe dus zij aan zij met toppers als Evenepoel, Lampaert, Asgreen en Alaphilippe. "Ik zit in een supergemoedelijke ploeg."

"Vorige week reed ik samen met Remco in de Algarve en ik voelde me niet minder. Ik kan mezelf zijn, kan dezelfde mopjes aan tafel maken. Dat voelt supergoed."

