Vlammende start Pedersen en kilometervreter Petit: de opvallendste statistieken van het voorseizoen

Visma-Lease a Bike weet dat de eerste pannenkoeken voor de kinderen zijn, maar is dankzij Van Aert, 2 keer Kooij en nu ook Vingegaard toch serieus in gang geschoten.

Belangrijk voor de boekhouding: zeges in de Ronde van Rwanda tellen niet mee aangezien het opleidingsteam daar aan de slag is.

Ze mikken op termijn op de nummer 1-positie bij de ploegen en het ambitieuze Lidl-Trek is prima uit de startblokken geschoten, al moet er wel een kanttekening gemaakt worden (zie later).

Zoals gezegd is er bij de toppositie van Lidl-Trek een nuance. Slokop Mads Pedersen neemt twee derde van de zeges voor zijn rekening.

De Deen won de Ronde van de Provence en de Ster van Bessèges met de nodige dagsuccessen als extra bewijs van zijn vormpeil. Die benen spaart hij nog even op: Pedersen komt dit weekend niet in actie.

Tim Merlier is met 2 zeges in de Emiraten en 2 zeges in Saudi-Arabië voorlopig de Belgische zegekoning. Remco Evenepoel, die uitpakte in Portugal, doet het met een ruikertje minder. Gerben Thijssen trekt met 2 overwinningen op zijn naam naar het openingsweekend.

De Belgen met 1 zege achter hun naam: William Junior Lecerf, Lennert Van Eetvelt, Amaury Capiot, Tom Van Asbroeck, Maxim Van Gils, Wout van Aert en Timothy Dupont