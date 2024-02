Tennisballen, chocolade en zelfs autootjes: wat schuilt er achter massaal supportersprotest in Duitsland?

ma 19 februari 2024 06:25

De Bundesliga staat in brand. Al weken worden partijen in de Duitse eerste en tweede klasse op hun kop gezet en stilgelegd door woeste fans. De boosdoener? Een potentiële investeerder die de Duitse fans angst inboezemt. Een schets van de situatie.

Opmerkelijke beelden op het veld van 2. Bundesliga-team Hansa Rostock. In de thuiswedstrijd tegen Hamburger SV reden zaterdagavond plots 2 telegeleide auto's met vuurwerk het veld op. Misschien wel hét kookpunt in de protesten van Duitse fans, die steeds stevigere vormen aannemen. Al weken wordt namelijk de ene na de andere partij onderbroken door wangedrag van fans. De ene keer zijn het tennisballen, de andere keer moeten spelers helpen om chocolademuntjes van het veld te rapen. In Union - Wolfsburg goed voor een onderbreking van meer dan een halfuur. In Hannover pakten fans dan weer uit met spandoeken waarop een doelwit op het hoofd van de CEO gericht stond. Eén ding is duidelijk: het Duitse voetbal gaat door een storm.

De orkaan die verantwoordelijk is voor die storm? Een externe investeerder die aandelen kan kopen in de DFL, de Deutsche Fußball Liga. Dat is het orgaan dat verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering van het Duitse voetbal. Normaal gezien wordt het Duitse voetbal nochtans stevig afgeschermd van externe investeerders. Nu dreigt een buitenlandse onderneming de touwtjes toch -deels - in handen te krijgen. Hoe dat kan? In december 2023 keurden 24 van de 36 Bundesliga-teams uit eerste en tweede klasse een wetgeving goed, waardoor investeerders aandelen van de DFL kunnen kopen. En dat is stevig tegen de zin van de fans. Al zeker omdat het voorstel slechts nipt genoeg stemmen haalde. 2/3e moet de wet namelijk goedkeuren. Als één team minder had ingestemd, werd de wet naar de prullenmand verwezen. Dat de geldschieter en CEO van Hannover, waar we daarnet naar verwezen - jawel, de man die met een doelwit op zijn gezicht op spandoeken verscheen - bovendien een vuile rol speelde volgens de fans, maakt het allemaal nog wat erger.

50 + 1

Fans beweren namelijk dat de CEO - Martin Kind is de naam - heeft ingestemd met het voorstel, terwijl de volledige club had gevraagd om tegen te stemmen. Zelf weigert Kind te bekennen waarop hij gestemd heeft. Wat wel al bekend was over Kind, is dat hij een fervente tegenstander is van de "50+1-regel". Die legt vast dat altijd minstens 50+1 aandelen van Bundesliga-clubs in handen van de eigen club moeten zijn. Een manier om te voorkomen dat buitenlandse investeerders het voor het zeggen krijgen, dus. En laat dat nu net zijn waar de DFL zelf mee bezig is: aandelen verkopen aan een buitenlandse investeerder.

Maar het moet ook gezegd: het zou slechts gaan om maximaal 8% van de licentierechten van de DFL. Een kleine minderheid dus. De DFL lijkt met het Luxemburgse financiële bedrijf CVC ook al een koper te hebben gevonden. Maar als het plan doorgaat, worden alle Duitse voetbalfans wel in hun hemd gezet. Zij zijn voornamelijk bang dat de komst van de investeerder een eerste stap is richting het afschaffen van de 50+1-regel.

Er is geen verlies van de controle en we stappen niet af van de 50+1-regel. Er is dus geen reden voor horrorscenario's. Deutsche Fußball Liga