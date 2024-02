Op stap met ex-renners Sep Vanmarcke en Greg Van Avermaet: "Het is normaal dat je de weg een beetje kwijt bent"

Van Avermaet: "Het is normaal dat je de weg een beetje kwijt bent, dat je zoekende bent."

Vanmarcke: "Euhm, ik wel. Voor mij is het een agressieve overgang. Het blijft zoeken voor mij, maar daar raak ik wel uit."

Greg Van Avermaet (38) hing eind vorig jaar z'n fiets aan de haak, Sep Vanmarcke (35) moest in de zomer abrupt stoppen na hartritmestoornissen.

Van Avermaet: "Ik ga die druk missen (lacht). Het gaf me een kick om klaar te moeten staan voor een koers."

Sporza: Over twee weken is het zover. Waar volgen jullie de Omloop Het Nieuwsblad?



Vanmarcke: "In de volgwagen (van Israel-Premier Tech, red). Ik ga renners instructies geven en daar ben ik zeer blij om. Het is een nieuwe stap waar ik erg naar uitkijk."

Van Avermaet: "Ik zal in mijn zetel zitten met een kop koffie en een stuk taart (lacht). Of ik kom de sfeer opsnuiven aan de start."

Sporza: Had je er nog graag tussen gestaan?

Van Avermaet: "Natuurlijk, maar we hebben onze tijd gehad. Het is mooi geweest."

Greg Van Avermaet won de Omloop in 2016 en 2017 (telkens voor Peter Sagan), in 2012 was Sep Vanmarcke Tom Boonen te snel af.