Ongezien: jonge fan valt Sevilla-speler Ocampos lastig met obsceen gebaar: "Heb me voor mijn 2 dochters ingehouden"

6 februari 2024

Het houdt niet op: het onrespectvolle gedrag van voetbalfans blijft verbazen. Gisteravond was daar in Spanje opnieuw een desastreus voorbeeld van. Een jonge fan van Vallecano stak zijn vinger in de kont van Sevilla-speler Ocampos, die zich klaarmaakte voor een inworp. Ocampos bleef opvallend kalm. Bekijk het incident.

Lucas Ocampos wist niet wat hem overkwam. Toen de Argentijn op het halfuur bij een 1-1-stand klaarstond om aan de zijlijn de bal in te werpen, vond een jonge thuisfan het grappig en nodig om een vinger in de kont van Ocampos te steken.



Die draaide zich verontwaardigd om, maar bleef rustig. Hij uitte zijn ongenoegen en haalde er enkele spelers van de tegenstander bij om de dader op het matje te roepen. Scheidsrechter Hernandez Maeso bracht de délégué van Vallecano op de hoogte.



Ocampos wierp wat later gewoon in. De jonge fan mocht blijven zitten, zijn vriend naast hem vond het nodig om toch nog wat verwensingen naar het hoofd van de voetballer te slingeren.



Na de partij, met 1-2 gewonnen door Sevilla, reageerde Ocampos voor de camera op het incident: "Ik hoop dat La Liga dit serieus neemt, net als de racismekwestie."

Rayo-fans behandelen ons altijd met respect, maar er is natuurlijk altijd een of andere idioot. La Liga moet dit op alle mogelijke manieren aanpakken. Lucas Ocampos

"Ik denk niet dat alle Rayo-fans zo zijn, ze behandelen ons altijd met respect. Maar er is natuurlijk altijd een of andere idioot."



Hij sprak een vrees uit: "Ik hoop dat dit niet op andere vlakken plaatsvindt, want als dit in het vrouwenvoetbal gebeurt, weten we allemaal wat er kan gebeuren."



Hij verklaarde zijn kalme reactie: "Ik heb me ingehouden, omdat ik twee dochters heb en hoop dat hen dit morgen niet zal overkomen."



Ocampos vraagt ook een gepaste reactie van de Spaanse profliga: "Ze moeten alle mogelijke vergeldingsmaatregelen nemen, zodat een idioot het niet verpest voor al die fans die zich heel goed gedragen."

Sevilla: "Liga gevraagd om meteen maatregelen te nemen"

De club van Ocampos kwam al snel met een officieel statement "Over de obscene en totaal ongepaste daad die Lucas Ocampos onderging in het Estadio de Vallecas."



"We willen onze walging uitspreken over het incident. We hopen dat de nodige maatregelen genomen worden, zoals ze in de reglementen staan, zodat dergelijk gedrag niet meer opnieuw voorkomt op een voetbalveld. We hebben dit ook meteen zo medegedeeld aan de Liga."



"Dergelijke gebaren en gedragingen mogen niet toegelaten worden in onze competitie als we de beste liga van de wereld willen zijn."



Het slotwoord was voor Ocampos: "Hij heeft onze volledige steun. Hij bleef kalm en toonde immens professionalisme ondanks het onaanvaardbare gedrag van de fan die hem lastigviel."



Ook Vallecano verwierp in een statement het voorval: "Deze geïsoleerde actie is de individuele verantwoordelijkheid van de fan. We doen momenteel het nodige om de fan te identificeren. Als hij een abonnement van de club heeft, kunnen dan de gepaste disciplinaire maatregelen genomen worden."