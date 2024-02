Wie tovert Antwerp uit de hoed? En welke Rode Duivel maakt nog een transfer? Dit zijn de 'hot deals' op Deadline Day

do 1 februari 2024 06:51

Zet u schrap om de Sporza-app regelmatig te refreshen. Om middernacht sluit de wintermercato zijn deuren, dus speuren er nog heel wat (Belgische) clubs naar deals. Wat mogen we vandaag nog verwachten? Een overzicht.

Roeren Antwerp en Gent zich nog in België?

Wat brengt de slotdag van de wintermercato nog in de Jupiler Pro League? Heel wat ogen zijn gericht op Antwerp, dat intensief speurt naar een vervanger voor Arthur Vermeeren. Onze krantencollega's meldden eerder dat Dennis Praet op de longlist staat van de Great Old. Alleen: de ex-Gouden Schoen stond eerder deze week plots weer in de basis bij Leicester. Een andere piste is volgens HLN de Roemeen Razvan Marin, die ooit furore maakte bij Standard en momenteel voor de Italiaanse eersteklasser Empoli uitkomt. Of tovert Sven Jaecques straks toch nog een wit konijn uit zijn hoed? KAA Gent is een andere topclub waar het nog boeiende sloturen kunnen worden. Na de verkoop van Orban en Fofana, plus de aanstaande verkoop van Hugo Cuypers - meer daarover later - is er toch een stevige oorlogskas aangelegd.



Naar verluidt keert ex-publiekslieveling Stefan Mitrovic (nu bij Getafe) terug als defensieve versterking.



Bij Anderlecht, Club Brugge, Union en KRC Genk wordt het normaal rustig.

Keert Marin straks terug naar België?

Bij de ploegen die buiten de top 6 staan, verwachten we evenmin grote manoeuvres. Wel een opvallende overgang die in de pijplijn zit: KV Mechelen staat op het punt om Islam Slimani (ex-Anderlecht) terug naar ons land te halen. Wordt hij ook voor Malinwa een garantie op goals? Ongetwijfeld pakken ook Standard, RWDM en KV Kortrijk nog uit met versterkingen gezien hun penibele situatie onderin.

Rustig rond Rode Duivels?

Yannick Carrasco, Divock Origi, Sambi Lokonga...

Vorig jaar wisselden er toch nog flink wat Rode Duivels van ploeg op de laatste dag van de wintermercato. Dit seizoen is de geruchtenmolen naarmate de deadline naderde, toch wat stilgevallen.



Amadou Onana doet volgens Engelse bronnen gewoon het seizoen uit bij Everton. Ook de interesse van Milan in Koni De Winter werd vooralsnog niet concreet.

Een international die wél op een zucht van een nieuwe werkgever staat: Orel Mangala.

Er was eerst sprake dat de middenvelder voor 35 miljoen van Nottingham Forest naar Olympique Lyon zou verhuizen, maar volgens bepaalde bronnen gaat het nu toch om een uitleenbeurt met aankoopoptie.

De komende uren is het wachten op de officiële aankondiging.

Wordt Yorbe Vertessen vrijgelaten?

Een dossier dat de voorbije dagen flink de gemoederen beroerde, was dat van Yorbe Vertessen.



De transfer van de Belgische belofte-international naar Union Berlin leek een formaliteit, maar door de blessure van Noa Lang keerde PSV plots op zijn stappen terug. Een actie waar ze in het kamp-Vertessen, dat al enkele dagen in Berlijn vertoeft, allerminst om kunnen lachen. "Wij zijn in Berlijn en blijven hier", klonk het dinsdag bij de advocaat van Vertessen.

Cruciaal voor de 'vrijlating' van Vertessen wordt of PSV een vervanger vindt. Volgens Rik Elfrink, PSV-watcher voor het AD, maakt de lampenclub op dat vlak vorderingen. Excelsior-talent Couhaib Driouech moet naar verluidt de opvolger van Vertessen worden.

Voor deze deals is het nog geen D-day

Wat met Antonio Nusa? Sinds het nieuws naar buiten kwam dat het licht rond de recordtransfer van Club Brugge naar Brentford (even?) op rood sprong, is het verdacht stil rond het dossier. Vandaag dan maar? De kans is groot van niet. Omdat Nusa pas in de zomer de oversteek zou maken, is er ook geen sprake van deadline-paniek om de overgang al af te ronden. Brentford kan het medisch dossier van het Noorse talent de komende weken dus nog intensief bestuderen.