Alle ogen gericht op Disciplinaire Raad: wat staat er vandaag op het spel voor Club Brugge en Genk?

di 23 januari 2024 11:16

Drukke dag bij de voetbalbond. Club Brugge en Racing Genk verschijnen vandaag voor de Disciplinaire Raad, omdat de clubs ervan overtuigd zijn dat hun wedstrijden moeten herspeeld worden. Wat zijn de feiten en wat staat er vandaag op het spel? Een overzicht van wat we mogen verwachten.

Wat zijn de feiten?

Te beginnen met Club Brugge. Dat bleef op 10 december steken op een 0-0-gelijkspel bij KV Mechelen. Al werd een geldig doelpunt van Igor Thiago afgekeurd voor buitenspel. VAR Kevin Van Damme vergat Sandy Walsh toen hij een buitenspellijn trok, waardoor blauw-zwart onterecht twee punten werd ontnomen. Ook Anderlecht-Genk zorgde eind december voor flink wat ophef. In een ware penaltyfarce scoorde KRC Genk in de herneming, maar die goal werd afgekeurd doordat Sor te vroeg in de zestien verscheen. Wat bleek: ook Yari Verschaeren was te vroeg vertrokken bij de trap van Heynen. Dus oordeelden de Limburgers dat volgens het reglement de elfmeter hernomen moest worden. En zowel Club als Genk vindt dat stof genoeg om hun wedstrijd te laten herspelen.

Wat heeft Referee Department beslist?

Twee keer een menselijke fout. Dat was het oordeel van het Referee Department over de fases op Mechelen en in Anderlecht. Dus hebben de benadeelde clubs geen grond om hun wedstrijd te laten herspelen. Beslissingen die bij Club Brugge en Genk niet aanvaard werden. Zij bekeken hun opties en gingen samen in beroep bij de Disciplinaire Raad, Genk diende ook een dossier in bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).

Wat staat vandaag op het spel?

Vandaag gaan beide clubs hun beroep verdedigen voor de Disciplinaire Raad van de Belgische voetbalbond in Tubeke. Club Brugge neemt geen vrede met het mea culpa van het Referee Department. De club vindt zich buiten proportie benadeeld door het puntenverlies na de "menselijke fout". "VAR Boterberg en AVAR Denil hebben tijdens de zitting van het PRD gezegd dat zij “helaas vergeten zijn te kijken” naar de positie van de Anderlecht-spelers", klinkt het bij de Limburgers. "Dat betekent dat zij in de tabel van wet 14 de “encroachment by defending player” niet in rekening brengen (er niet naar kijken). Dat is de overduidelijke en onomstotelijke vergissing in de toepassing van de spelregels." De zitting gaat deze middag van start. Een uitspraak wordt vandaag nog niet verwacht. Indien de Raad zich bevoegd acht, volgt die in de komende week. Zo niet, heeft Genk ook nog het dossier bij het BAS achter de hand.

D-day voor KV Oostende