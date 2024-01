Genk gaat procederen tegen uitspraak in penaltyzaak: "Kunnen ons niet vinden in argumentatie"

Nieuwe aflevering in de zaak over de penalty in Anderlecht - Genk (2-1). Racing Genk legt zich niet neer bij de uitspraak van het Professional Refereeing Department (PRD). "We zien voldoende juridische grond om in het belang van de geloofwaardigheid van het Belgische voetbal de procedure voort te zetten", klinkt het.

Gisteren liet het PRD weten dat het de klacht van KRC Genk verwierp. De 2-1-nederlaag in Anderlecht blijft dus op het bord staan. Daar zijn ze het hoegenaamd niet mee eens in Genk. Coach Wouter Vrancken reageerde al scherp, ook voorzitter Peter Croonen wil het hier niet bij laten. "Het is niet aan de arbitrage om het oordeel te vellen over deze situatie", zegt hij. "Ook in de argumentatie kunnen we ons niet vinden." "Iedereen is het erover eens dat we benadeeld zijn. Nu moet de juiste juridische consequenties volgen. Tot nader order gaan we er sportief mee om en zullen we energie putten uit het onrecht." Of het proces via het BAS zal verlopen of via de Disciplinaire Raad, weet de voorzitter niet. "Dat is ons ook nog altijd niet duidelijk. Genk wordt verwezen naar het BAS, maar er lijkt ook een inwendige beroepsprocedure mogelijk te zijn. Het is een kwestie die er belang bij heeft om snel uitgeklaard te worden. Een speciale situatie."



Dat de spelregels niet gekend, noch toegepast worden, kunnen we onmogelijk accepteren. KRC Genk

Een mening die ook Genk op zijn website duidelijk stelt. "Na analyse van de motivering blijven we achter met een gevoel van verbijstering en teleurstelling", klinkt het bij de vicekampioen. "Dat in een sportieve ambitieuze topsportomgeving menselijke fouten gemaakt worden, accepteren we en is zelfs inherent aan topsport. Dat de spelregels niet gekend, noch toegepast worden, kunnen we onmogelijk accepteren", gaat Genk voort. "Desondanks trekken we op basis van de beelden de verklaringen van de bevoegde refs niet in twijfel. De conclusies die hieraan door het Professional Refereeing Department uit getrokken worden echter wel, temeer omdat het Professional Refereeing Department zich in deze zaak opwerpt als betrokken partij en rechter." Bryan Heynen miste de penalty, Yira Sor scoorde in de rebound. Maar de 0-1 ging niet door.

De treffer van Genk-speler Yira Sor telt niet.

"Als ambitieuze topclub weigeren we ons neer te leggen bij deze beslissing"

Genk: "Ons inziens gaat het eenzijdig focussen op de positie van Sor en het niet bekijken van de Anderlechtspelers in deze fase om een overduidelijke vergissing in de toepassing van de spelregels."

"We weigeren ons als ambitieuze topclub neer te leggen bij deze beslissing en zien voldoende juridische grond om in het belang van de geloofwaardigheid van het Belgische voetbal de procedure verder te zetten. We rekenen op een spoedige behandeling van deze procedure."