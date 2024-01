Klacht van Racing Genk levert niks op: duel tegen Anderlecht moet niet herspeeld worden na penalty-klucht

Het Referee Department heeft geoordeeld dat er geen sprake is van een verkeerde toepassing van het reglement bij de strafschopfase in Anderlecht - Genk.

"Het Professional Refereeing Department (PRD) heeft de klacht met betrekking tot de wedstrijd tussen Anderlecht en Genk op 23/12/2023 behandeld. Genk stelde in zijn klacht dat er sprake was van een scheidsrechtelijke vergissing in de toepassing van de spelregels, en vroeg de wedstrijd te herspelen", klinkt het in een statement.

"Vertegenwoordigers betrokken clubs werden gehoord, net als de betrokken scheidsrechters en de VAR’s."

"Het PRD heeft, na beraad, vandaag geoordeeld dat het een scheidsrechtelijke vergissing betreft in de beoordeling van een spelfeit. En dat er dus geen vergissing is gemaakt in de toepassing van de spelregels."

"Bijgevolg worden de zaken niet overgemaakt aan de Disciplinaire Raad voor het profvoetbal. Dit betekent dat de wedstrijden niet worden herspeeld, en dat de procedure bij de KBVB definitief is afgerond."

"Er is geen beroep mogelijk bij een disciplinaire instantie van de KBVB, eventueel wel verhaal bij het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport)."

Of KRC Genk die stap zal zetten, wordt afwachten. "We beraden ons momenteel intern over mogelijke volgende stappen. Tot dan wensen we niet verder in te gaan op de details van deze uitspraak", luidt het in Limburg.