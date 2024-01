Genk verdedigt "bewijs voor foute toepassing spelregels", al lijkt kans op herspelen tegen Anderlecht klein

Witte rook is er nog niet, een nieuwe stap richting een uitspraak over het herspelen van Anderlecht - Genk is wel gezet. Het Referee Department heeft de klacht van Genk vandaag in een zitting onder de loep genomen. Volgens de advocaat van Genk kan dat alleen maar gunstig zijn voor de Limburgers. Al is het oordeel van Anderlecht tegenstrijdig.

Was het niet-hernemen van de Genkse penalty in en tegen Anderlecht een scheidsrechtelijke dwaling of niet? De vraag die heel KRC Genk al weken bezighoudt. De Limburgers legden klacht neer bij het Referee Department. Dat heeft de zaak nu in handen. Als dat oordeelt dat er een foute toepassing van de spelregels was, verhuist de zaak naar de disciplinaire raad. Als het toch om een menselijke fout gaat, heeft Genk nog het Belgisch Arbitragehof voor de Sport om op terug te vallen. Al maakt Jochem Martens, advocaat van Genk, zich sterk dat de wedstrijd herspeeld moet worden. "We hebben de beelden woensdag kunnen inkijken", opent hij. "Voor ons is het heel duidelijk dat uit de communicatie blijkt dat er een verkeerde toepassing van de spelregels is."



Ik hoop dat de uitspraak er dit seizoen nog komt. Jochem Martens