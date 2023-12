Genk wacht vol ongeduld op uitspraak van Referee Department: "Er mag wel een signaal gaan komen"

Op kerstdag is toch een kleine lach op het gezicht van Wouter Vrancken te zien. De trainer van Racing Genk kende woelige dagen na de topper in Anderlecht die voor ophef zorgde door een scheidsrechtelijke dwaling. Morgen staat er al een nieuwe, zware opgave op de planning: Antwerp komt op bezoek. "Het is maar goed dat de wedstrijd onder voorbehoud wordt gespeeld", vindt Vrancken.

"Goed, we verwachten dat die match herspeeld wordt. Maar nu moeten we ons klaarmaken voor Antwerp."

"Ik heb geen idee hoe het staat met de procedure. Het is duidelijk aan onze kant. Als je de regel fout toepast, dan zijn de reglementen daar duidelijk over. Er is geen ruimte voor interpretatie."

De wedstrijd van morgen tegen Antwerp wordt dan ook onder voorbehoud van de uitspraak gespeeld. Een meer dan logische beslissing, vindt de coach.

"De wedstrijd waar we een klacht voor indienden, heeft natuurlijk veel invloed op de match van morgen. We missen twee belangrijke spelers. Als de wedstrijd niet gespeeld is, mis je die ook niet. "

"Toch moeten we op alle scenario's voorbereid zijn", gaat Vrancken voort. "Met of zonder moeten we klaar zijn."

"De onmacht die je in Anderlecht ervaart, moeten we nu wel omzetten naar motivatie. Het vertrouwen van in de topper gaan we opnieuw tonen."

"Maar ja, er mag wel eens een signaal komen."





Wanneer dat er komt, wordt afwachten.