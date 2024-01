Oostende kan eerste hakbijl afwenden met aflossing van meest precaire schulden

De penibele financiële situatie bij KV Oostende is zorgwekkend, maar de club heeft wel wat extra tijd gekocht. Het kon de meest precaire schulden aflossen. Ondertussen maakt Paul Conway zich sterk dat er nog een oplossing komt.

KV Oostende is een patiënt op palliatieve zorg, waarvan iedereen weet dat de laatste adem steeds dichter komt. Want de financiële problemen zijn immens, zo zijn spelers, medewerkers en leveranciers al even niet meer betaald.

Bij de Belgische voetbalbond ging op 20 december een aanleg tot schrapping in door de openstaande rekeningen. Een doodvonnis voor stamnummer 31 leek nabij, maar dat doemscenario werd de voorbije dagen alsnog vermeden door de aflossing van de meest precaire schulden.

Misschien doelde Paul Conway, het gezicht van de Amerikaanse eigenaars in Oostende, daar wel op toen hij zondag in een zeldzaam (en kort) interview liet uitschijnen dat hij een oplossing had.