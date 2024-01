Frank Dierckens stapt op als voorzitter van KV Oostende: "Mes in de rug gekregen", Amerikaan nieuwe coach

"Dat maakt me ziek, dus nu ga ik me toespitsen op mijn bedrijf DIAZ", besluit hij.

"Wat ik nu allemaal zie, heeft me doen beslissen dat het me echt genoeg is geweest. Ik kon er niet mee blijven lachen."

Ondertussen vond KV Oostende met Jamath Shoffner wel een nieuwe trainer. De 45-jarige Amerikaan was tot voor kort coach bij het Luxemburgse Dudelange, waarmee hij op de tweede plek stond in de Luxemburgse competitie.

Hij beëindigde er zijn contract om aan de slag te gaan bij KVO. Shoffner begon zijn trainerscarrière in Luxemburg, waar hij verscheidene nationale jeugdteams coachte. Hij was tevens assistent-coach in de MLS bij Charlotte FC, bij de nationale ploeg van Luxemburg en bij de U20 van de Verenigde Staten.

Ook in België heeft Shoffner al wat ervaring want in het seizoen 2019-2020 was hij assistent-trainer van Dino Toppmöller bij Virton.

CEO Benjamin Ehresmann: "We zijn ervan overtuigd dat we tot nu toe niet het maximale uit onze selectie haalden en we hebben er alle vertrouwen in dat Jamath het tij kan keren."

Jamath Shoffner: "Ik ben me ervan bewust dat de club zich momenteel in een moeilijke situatie bevindt. Toch ben ik erg enthousiast om hier te starten want deze club heeft toch een mooie traditie in het Belgische voetbal."