KRC Genk én Club Brugge spannen dubbele beroepsprocedure aan tegen uitspraken Referee Department

Het Referee Department wordt van twee kanten onder vuur genomen.

KRC Genk legt zich niet neer bij de beslissing over de penaltyklucht in de wedstrijd tegen Anderlecht. De Limburgers mochten een strafschop niet hernemen, ook al waren er al spelers van Genk én Anderlecht te vroeg het strafschopgebied binnengelopen.

Genk wil die wedstrijd laten herspelen, omdat er volgens hen sprake is van een verkeerde toepassing van het reglement. Het Referee Department oordeelt evenwel dat het om een menselijke fout gaat en veegde de klacht van Genk van tafel.

Daarmee is de kous niet af. KRC Genk stapt nu tegelijk naar de Disciplinaire Raad voor het profvoetbal als het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).

"KRC Genk blijft van oordeel dat er een vergissing in de toepassing van de spelregels is begaan. Het behoort toe aan een onafhankelijke instelling om hier een oordeel over te vellen", klinkt het in Genk.