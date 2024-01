BEKIJK: Lautaro Martinez schenkt Inter in allerlaatste minuten nog de Supercoppa tegen Napoli

Geduld is een mooie deugd. De Saudische fans hebben tot de 92e minuut moeten wachten voor het eerste en enige doelpunt van de Italiaanse Supercup. Topschutter Lautaro Martinez schoof Inter in het absolute slot nog voorbij landskampioen Napels en schonk zijn club zo een unieke drie op een rij in Riyad.

Een ontknoping die nog even zal nazinderen, zowel in Milaan als in Saudi-Arabië.

In het KSU-stadion in Riyad keek bekerwinnaar Internazionale landskampioen Napoli in de ogen in de finale van de Italiaanse Supercup. Een potje strategisch schaken, dat pas in de 92e minuut helemaal ontplofte.

Inter was al de hele wedstrijd dominanter, zeker omdat zijn tegenstander op het uur met 10 viel, en pakte in het slot nog uit met een ferm slotoffensief.

Met succes: in de toegevoegde tijd schoof Benjamin Pavard de bal in een overbevolkte grote rechthoek naar kapitein Lautaro Martínez, die de 0-1 ultiem nog op het scorebord schoof. Als een dolleman rende hij zonder shirt het volledige veld rond.

Inter is zo nog maar de tweede club ooit die de Supercoppa drie jaar op rij kan winnen, sinds de oprichting van de prijs in 1988. Stadsgenoot AC Milan kroonde zich in 1992, 1993 en 1994 tot winnaar van de Supercup. Het waren de gouden jaren van het Milan van coach Fabio Capello.

Ter info: Bij de Napolitanen, die aan een bijzonder moeizaam seizoen bezig zijn, bleef aanwinst Cyril Ngonge de hele wedstrijd op de bank.