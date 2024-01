Is België plots een groot schaatsland? "We zijn enige land met Europese titels in 3 verschillende disciplines"

ma 15 januari 2024 11:55

Er valt niet meer naast te kijken: plots lijkt België een schaatsnatie geworden, met medailles in verschillende disciplines. Corné Lepoeter, voorzitter van de Belgische schaatsbond, overschouwt de recente Belgische successen en hoopt dat die ook kunnen dienen als katalysator om een inhaalbeweging te maken op vlak van infrastructuur. "Ik voel dat er iets beweegt", zegt hij in De Ochtend op Radio 1.

Even een geheugensteuntje van de Belgische schaatssuccessen de afgelopen 10 dagen: goud voor Bart Swings op het EK massastart. Goud voor Loena Hendrickx op het EK kunstschaatsen. Goud voor Hanne Desmet op het EK shorttrack op de 1.000 meter.



Daarnaast ook: brons voor Nina Pinzarrone op het EK kunstschaatsen, brons voor Hanne Desmet op de 500 meter op het EK shorttrack en 2x brons voor broer Stijn Desmet (500 en 1.000 meter). Als kers op de shorttracktaart: zilver voor de Belgische mannen op de aflossing en brons voor de gemengde aflossingsploeg. Een indrukwekkende collectie eremetaal. Geen bondsvoorzitter die dezer dagen gelukkiger rondloopt dan Corné Lepoeter, preses van de Belgische schaatsbond.

We kijken met een geweldig gevoel terug op dit weekend. Corné Lepoeter, voorzitter van de Belgische schaatsbond

"Het is fantastisch. Deze uitmuntende prestaties van onze schaatsers zijn enorm goed voor onze sport. We kijken met een geweldig gevoel terug op dit weekend", vertelt Lepoeter vanuit het Poolse Gdansk, waar hij het EK shorttrack bijwoonde. "In het shorttrack wisten we natuurlijk dat we veel medaillekansen hadden, maar elke race moet gereden worden. Er zijn veel risico's in shorttrack en het EK begon helaas ook in mineur (met valpartijen op de 1.500 meter, red)." "Gelukkig hebben ze dat heel sterk rechtgezet en hebben we nog prachtige medailles behaald, vooral dankzij de heel sterke kwaliteiten van onze sporters. Zij hebben dat achter zich gelaten en gefocust op de races die nog moesten komen. Elke wedstrijd hebben ze opnieuw geprobeerd een topprestatie te leveren."

We zijn met 7 schaatsers naar Gdansk gekomen en er zijn 7 schaatsers die met een medaille naar huis gaan. Corné Lepoeter

En dat deden ze, want de Belgische balans van het EK shorttrack oogt bijzonder fraai: 1x goud, 1x zilver en 4x brons. "We hadden misschien gehoopt op een gouden medaille meer, maar het totale aantal medailles hadden we niet verwacht", zegt Lepoeter. "Dat is shorttrack. Het is een vrij onvoorspelbare sport. Er kan van alles gebeuren en dat hebben we dit weekend ook kunnen zien." "Maar we hebben wel een prachtige collectieve prestatie geleverd. We zijn met 7 Belgische schaatsers naar Gdansk gekomen en er zijn 7 Belgische schaatsers die met een medaille naar huis gaan." (lees voort onder de foto)

De Belgische delegatie op het EK shorttrack.

"Enige land met Europese titels in 3 disciplines"

Over naar Kaunas in Litouwen dan, waar Loena Hendrickx zich tot Europees kampioene kunstschaatsen kroonde, met het brons van de jonge Nina Pinzarrone als toetje. Waar maakte Hendrickx het verschil? "Technisch is zij enorm goed", weet Lepoeter. "En ze behaalt enorm veel punten op haar components en haar presentatie. Daar is zij echt ontzettend goed in." En wat gezegd van de bronzen Nina Pinzarrone, amper 17? "Zij wordt een hele grote. Dat is ze al. Haar traject verloopt in sneltreinvaart. Vorig jaar debuteerde ze als 5e op het EK. Daarna presteerde ze uitstekend op het WK en werd ze 4e in de Grand Prix-finale. En ze heeft nog groeimarge", meent Lepoeter.

Ik voel dat er iets beweegt op vlak van infrastructuur. Ik verwacht de komende periode ontwikkelingen te zien. Corné Lepoeter