Nieuwe dag, zelfde discussies: "Snap niet dat Burgess geen rood krijgt" vs. "Hands van Vetlesen"

Ook tijdens en na de topper tussen Club Brugge en Union was er dinsdagavond weer veel discussie over de wedstrijdleiding. De ontevredenheid was wel netjes verdeeld over beide kampen. Beide coaches raakten het immers niet eens over de penaltyfase.

Geen topper zonder discussies over de scheidsrechter onder de kerstboom. Want ook na de clash tussen Club Brugge en Union ging het toch weer over de wedstrijdleiding. Vooral de penalty voor Club bleek voer voor discussie en zoals het tegenstanders betaamt, keek elk team met een andere bril naar de bewuste fase.

Voorafgaand aan de overtreding van Burgess leek Vetlesen de bal met de hand te beroeren. "De videoanalist zei me dat het duidelijk was", foeterde Union-coach Alexander Blessin. "Wij hadden eerder dit seizoen hetzelfde met Lazare en toen zei de VAR dat het hands was." De Duitser gaf wel toe dat Burgess in de fout ging. "Dat was een overtreding, ja. Maar het spel had voordien al onderbroken kunnen worden voor hands." Bij Club Brugge vonden ze dan weer dat de straf voor Burgess niet streng genoeg was. "Ik vond het opvallend dat hij geen rood kreeg", sprak Blessins collega Ronny Deila. "Hij was bij heel wat hete standjes betrokken. Het verbaast me dat Burgess niet van het veld gestuurd werd."

Ik vond het opvallend dat Burgess geen rood kreeg. Club Brugge-coach Ronny Deila