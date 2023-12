KV Oostende trekt naar rechtbank voor gemiste betalingen Bologna na transfer Theate

Arthur Theate maakte eind augustus 2021, na een sterk eerste profjaar bij KVO, de overstap naar Bologna. Na een seizoen in het noorden van Italië versierde hij al een nieuwe transfer naar Rennes.

"Dat resulteerde in een aanzienlijke winst voor de Italiaanse club", zo schrijft Oostende op zijn website.

"Maar ondanks deze aanzienlijke winst en onze herhaalde pogingen om achterstallige betalingen te innen, heeft Bologna zich niet gehouden aan zijn contractuele verplichtingen."

"KV Oostende is als kleine, regionale club afhankelijk van transferinkomsten voor haar duurzaamheid en we kunnen moeilijk begrijpen dat een club die momenteel op de 4e plaats staat in de Serie A eerdere contracten niet respecteert waarin we toch aanzienlijke waarde voor hen hebben gecreëerd."

KV Oostende kan het geld in ieder geval goed gebruiken. De nummer 12 uit de Challenger Pro League zou met heel wat financiële problemen kampen en zelfs op het faillissement afstevenen.