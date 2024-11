Oostende verspeelt bijna riante voorsprong bij rust, maar houdt Limburg United af met sterk defensief werk

Met meer bibberen en beven dan Dario Gjergja had gehoopt. Of in het geval van de coach van Oostende: schreeuwen. Want hij zag zijn ploeg een riante voorsprong van 18 punten bij rust ei zo na uit handen geven tegen Limburg United. Na een donderpreek zette de leider orde op zaken en won het alsnog met duidelijke cijfers: 84-72.