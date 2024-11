RWDM krijgt boete na scheldtirade van eigenaar John Textor

De wedstrijd RWDM-RAAL La Louvière eindigde op 5 oktober op 1-1 in het Edmond Machtensstadion. Bij het verlaten van het veld passeerde de assistent-scheidsrechter RWDM-eigenaar John Textor, die buiten zinnen was.

Textor riep volgens de lijnrechter: "Fucking asshole take a good look at the screen and see you missed. All you don't want us to score."

De verdediging van Textor legde uit dat het niet de bedoeling was van de Amerikaan om iemand te beledigen, maar dat de eigenaar gewoon een vraag wilde stellen. Nadat dat geweigerd was, zou Textor zich boos gemaakt hebben maar niet op de assistent-scheidsrechter.

Het Comité ging echter voort op het woord van de lijnrechter en legde een boete van 2.500 euro op aan RWDM.