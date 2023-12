Geen nieuw record door ontbrekend exemplaar? WK-shirts van Messi verkocht voor ruim 7 miljoen euro

Het mysterie was te groot om een nieuw record op de tabellen te zetten. De shirts waarin Lionel Messi zijn Argentinië naar een WK-triomf loodste in Qatar zijn over de toonbank gegaan voor 7,8 miljoen Amerikaanse dollar. Omgerekend goed voor ruim 7 miljoen euro, waardoor de reeks - met één ontbrekend exemplaar - wel een plekje krijgt in de top 5 van duurste sportobjecten in de wereld.