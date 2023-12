Dan toch geen comeback van Kevin De Bruyne op WK voor Clubs? "Het komt misschien te vroeg"

Deze week dook de naam van Kevin De Bruyne plots op in de selectie van Manchester City voor de halve finale van het WK voor clubs, die in de tweede helft van december in Saudi-Arabië zal doorgaan.

Onze landgenoot viel in de eerste competitiematch op 11 augustus uit met een hamstringletsel en staat sindsdien - na een operatie - aan de zijlijn. Hij zou pas terugkeren in 2024, maar zijn recente selectie deed toch anders vermoeden.

Al lijkt zijn coach Pep Guardiola nog niet meteen mee te willen gaan in het optimisme rond een mogelijk versnelde comeback van zijn draaischijf.

"Misschien komt de wedstrijd toch te vroeg voor hem", zei de Manchester City-coach vrijdag tijdens een persmoment over zijn geblesseerde spelmaker.

"Hij is weer aan het trainen op het veld, maar hij heeft nog niet kunnen aansluiten bij de groep. De halve finale is binnen een tweetal weken ... Op dit moment weten we nog niet genoeg."

Wordt ongetwijfeld vervolgd.