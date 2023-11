Wat is de snelst groeiende mobiele esport en hoe kun je er 688.000 euro mee winnen?

Behalve dat het het wereldrecord heeft voor grootste LAN-party, is Dreamhack ook een plek waar veel games hun (wereld)kampioenschappen organiseren. Zo moeten ze zelf alvast geen zaal meer huren.

Brawl Stars is een van die games met een WK in Zweden. De troef van het spel is dat het voor nieuwe kijkers ongelofelijk makkelijk is om te volgen. Het speelt in op spelmodi die we kennen van bij andere games (denk aan capture the flag, plant…).

Spelers in teams van 3 nemen het tegen elkaar op in verschillende rondes. Elke ronde duurt 2 tot 3 minuten en elke speler speelt met een brawler (avatar) die beschikt over één gewone aanval en één super(aanval).

Omdat elke ronde zo kort is en de moeilijkheidsgraad niet hoog ligt, kunnen nieuwe kijkers snel verstaan wat er aan het gebeuren is. Daarin verschilt Brawl Stars met gelijkaardige esports als League Of Legends of Dota 2.