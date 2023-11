"Esportswashing doet zijn intrede": Saudi-Arabië richt zijn pijlen op esports met hulp van Ronaldo

Saudi-Arabië schakelt een versnelling hoger in de esportswereld. De oliestaat zal vanaf volgende zomer jaarlijks de Esports World Cup organiseren in Riyad. Zal de gamewereld volgen in het Saudisch avontuur of wordt er een halt geroepen aan het zogenaamde esportswashing? "Ze willen dat je het land associeert met videogames en niet met de minder goede dingen", legt esportskenner Loïc Thaler uit.