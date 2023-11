Jeugdcoaches blikken terug op Anderlecht-periode van Jeremy Doku: "Niet gedacht dat hij bij Europees topteam zou spelen"

Rode Duivel Jeremy Doku (21) is bij Manchester City op korte tijd uitgegroeid tot een sprankelende ster. Het sprookje van de vinnige flankaanvaller begon bij de jeugdopleiding van Anderlecht. "We zijn een klein beetje verrast, maar vooral heel trots", klinkt het over de steile opgang van Doku.

"Jeremy liep niet graag, verdedigde niet graag en zat niet graag in de fitnesszaal." Dat Jeremy Doku zou uitgroeien tot een grote sensatie in de Premier League, hadden ze bij de jeugdopleiding niet meteen durven te dromen. "Jeremy had heel veel zelfvertrouwen", benadrukt Benoit Haegeman, die Doku coachte bij de U13 en de U15 van Anderlecht. "Maar in Anderlecht vond iedereen dat hij veel werkpunten had. Zijn linkervoet, zijn kopbalsterkte en zijn positionering moesten allemaal beter." "Iedereen in Anderlecht dacht: "Jeremy is goed, hij zal profvoetballer worden bij Anderlecht of een ander Belgisch team. Maar niet bij een Europees topteam zoals Manchester City of Barcelona"", is Haegeman eerlijk. Dat het anders gelopen is, doet zijn jeugdcoach blozen. "We zijn een klein beetje verrast, maar vooral heel trots."

Hoe komt het dat Jeremy Doku dan toch een succesverhaal aan het neerpennen is? "Zijn grootste kwaliteit was dare and repeat", zegt Jan Verlinden, die Doku's trajectbegeleider was bij Anderlecht. "Ook al verloor Doku bij zijn actie de bal, de volgende keer zou hij het opnieuw proberen. Tot grote ergernis van de coaches en de staf soms." Maar Doku's hardnekkigheid rendeerde. De kwieke flankspeler begon meer en meer furore te maken op het jeugdveld van Anderlecht, hield met zijn acties 6 man aan de praat en zette wedstrijden in zijn eentje naar zijn hand.

Of Doku ooit de beste voetballer ter wereld kan worden? Waarom niet? Met Jeremy is alles mogelijk.