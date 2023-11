Romelu Lukaku reageert scherp op vertrek Kindermans bij Anderlecht: "Dit is zwarte pagina in clubgeschiedenis"

Uit het oog, maar niet uit het hart.

Op sociale media nam Anderlecht vandaag afscheid van Jean Kindermans, de man die al sinds 2006 aan het hoofd van de Brusselse jeudgopleiding staat. Kindermans vertrekt medio volgend jaar naar landskampioen Antwerp.



Het bericht kreeg meteen heel wat reactie op Instagram, onder meer van Romelu Lukaku, die duidelijk aangedaan was door het nieuws.

"Uw visie gaf ons de kans om de spelers te worden die we nu zijn ... En de Club Anderlecht en de Rode Duivels profiteren daar nog van tot op de dag van vandaag! Dit is een zwarte pagina in de clubgeschiedenis, want deze man is door en door Anderlecht. Dankuwel voor alles, boss", klinkt het scherp bij de spits die Kindermans kende vanuit zijn tijd in Neerpede.

Lukaku is slechts een van de velen die door Kindermans opgeleid is. Zo reageerde ook Jeremy Doku met "thanks voor alles" en zette Romeo Lavia klappende handjes onder het bericht.

Bij RSC Anderlecht nemen Peter Verbeke (Academy Head of Talent & Innovation), Henk Mariman (Academy Head of Football) en de Deen Mikkel Hemmersam (Academy Director) de leiding van de jeugdacademie over, zo maakte de club vrijdagnamiddag bekend in een persmededeling.