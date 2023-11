Tedesco gaat tegen Azerbeidzjan wat schuiven, maar twijfelt niet aan defensie: "Tevreden met mijn centrale duo"

Wat we wel al weten, is dat Koen Casteels zijn opwachting weer mag maken onder de lat. Ook Romelu Lukaku en Jan Vertonghen zijn volgens Tedesco "fit en scherp".

"Over de opstelling van morgen ga ik nog niet veel zeggen, omdat het een belangrijke match is en ik de namen eerst aan de spelers zelf wil meegeven."

Na het onuitgegeven elftal dat een overwinning boekte tegen Servië, lijkt het erop dat we morgen weer een type-elftal zullen zien in de laatste groepsmatch tegen Azerbeidzjan.

Winnen tegen Azerbeidzjan zou de Rode Duivels katapulteren naar groepswinst en een plekje in pot 1, wat niet onbelangrijk is. Zo mislopen de Belgen al zeker kleppers als Frankrijk in de groepsfase.

"We mogen Azerbeidzjan niet onderschatten", waarschuwt Tedesco. "Het is een heel belangrijke pot. In de heenmatch zagen we al dat ze kwaliteiten hadden, en nu volgen de resultaten ook. Donderdag wonnen ze zelfs met 3-0 van Zweden."

"Als we in het vorige kamp tegen Zweden hadden gewonnen, dan was het morgen een fijne afsluiter geweest waar niets op het spel stond, al is het natuurlijk wel altijd positief om voor iets te mogen spelen."