7 grote kansen, 7 saves! De wondermatch van Cercle-doelman Warleson in beeld: "We werden er gek van"

Hij dreef Club Brugge tot wanhoop. Cercle Brugge-doelman Warleson was gisteren de held van groen-zwart met enkele cruciale reddingen in de stadsderby. Hij haalde zo zijn grote gelijk bij de Vereniging, waar hij na drie jaar uit de schaduw treedt. "Hij mag mijn stuk pizza hebben, misschien zelfs twee na deze prestatie", gunden zijn ploegmakkers hem schijnbaar alles.

Na gisteren wordt één man aanbeden, maar ook vervloekt in Brugge. Cercle-doelman Warleson was de kwelduivel van Club Brugge in een felbevochten derby. "Tja, wat kun je zeggen? Hij had de wedstrijd van zijn leven", zuchtten Zinckernagel en coach Deila na het scoreloze gelijkspel. Club Brugge voetbalde nochtans voldoende kansen bij elkaar. Zo kreeg het 7 grote mogelijkheden, maar telkens lag de Braziliaan - tot grote wanhoop bij de Brugge-spelers - in de weg. "Jeetje, op een gegeven moment werden we er gek van", vertelt Bjorn Meijer. "Je zegt steeds tegen jezelf dat de volgende er wel in zal gaan ... Maar niets was minder waar." Een prestatie die ook zijn ervaren collega aan de overkant, Simon Mignolet, tot bewondering bewoog. "Ik heb het hem meteen gezegd na de wedstrijd: jij pakt hier een punt voor je club. Normaal gezien gaat er bij ons altijd eentje binnen als we zoveel kansen krijgen. Hij besliste er anders over."

Hij mag mijn stuk pizza hebben, dat nu in de kleedkamer ligt. Hij heeft zelfs twee stukken verdiend. Hannes Van der Bruggen

Warleson heeft zo zijn grote gelijk bij Cercle beet.

De 27-jarige Braziliaan kwam in 2020 al over van zijn thuisland, maar botste er op Thomas Didillon en werd vorig seizoen achteruitgeschoven door Monaco-man Radoslaw Majecki. Een keuze die sportief soms moeilijk te verantwoorden was. "Mijn hart is groen en zwart", vertelde hij na zijn wonderwedstrijd. "Ik probeer mijn club altijd te helpen, daar werk ik iedere dag voor. Ik ben dan ook blij dat ik mijn steentje in de derby heb kunnen bijdragen", bleef hij bescheiden. Maar al snel verscheen er een brede glimlach op zijn snoet. "Ik heb van de eerste tot de laatste minuut wel enorm genoten van deze wedstrijd. Zeker toen ik in het absolute slot de bal mijn hand voelde raken en ik zo nog een goal voorkwam."



