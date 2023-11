"Pure corruptie": RWDM-voorzitter John Textor heeft in Brazilië rechtszaak aan de broek na explosief interview

RWDM-voorzitter John Textor, ook eigenaar van Botafogo in Brazilië, heeft een rechtszaak wegens smaad aan de broek.

De Braziliaanse bondsvoorzitter Ednaldo Rodrigues stapte naar de rechter wegens uitspraken die Textor op 1 november deed na een 3-4 nederlaag van zijn club tegen Palmeiras.

Textor was niet te spreken over een rode kaart voor een speler van Botafogo, op een moment dat zijn club 3-1 aan het winnen was. "Dat heeft alles veranderd, maar heel de wereld heeft gezien dat het geen rood was", verklaarde de 58-jarige Amerikaan voor de micro's van de Braziliaanse televisiezender Premiere.