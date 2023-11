Union en Club kunnen zeker zijn van Europese overwintering, oorlog houdt Gent in spanning

Union al zeker van 3e plek?

Aangezien de Oostenrijkers van LASK nog puntenloos zijn, kan Union met een zege op verplaatsing zeker zijn van minstens de derde plaats. Die levert kwalificatie op voor de barrages van de Conference League in februari. Uiteraard is overwinteren in de Europa League ook nog mogelijk, maar dan moet Union boven Toulouse eindigen.

Club Brugge al zeker van 2e plek?

Club Brugge weet vanavond al voor de aftrap tegen Lugano of het speelt voor Europese overwintering. Als Besiktas om 18.45 uur niet kan winnen tegen Bodo/Glimt, kan blauw-zwart met een zege tegen Lugano zeker zijn van de tweede plek in zijn poule. Die is goed voor een plek in de barrages van de Conference League na Nieuwjaar.

Club is nog ongeslagen in de poule. De groepsfase uitkomen zonder één enkele nederlaag lukte Club nog maar één keer: in 2014 verloor het niet in de Europa League-groep met Kopenhagen (Denemarken), Helsinki (Finland) en Torino (Italië).