Onherkenbaar Union doet slechte zaak met 3-0-nederlaag in Oostenrijk

LASK Linz - Union in een notendop:

Union komt niet tot kansen in dramatische eerste helft

Ondanks dat duidelijke devies was Union niet op de afspraak in Oostenrijk. Bij de eerste de beste kans was het bovendien meteen prijs voor LASK.

De opdracht voor Union , de fiere competitieleider die in eigen land op een wolk voetbalt, was duidelijk: winst op bezoek bij LASK Linz betekende Europese overwintering voor het tweede seizoen op een rij.

De daaropvolgende corner stuurde de bezoekers toch met een kater de kleedkamers in. Talovierov torende boven alles en iedereen uit en buffelde de 2-0 in doel.

Op slag van rust leek Union opnieuw door het oog van de naald te kruipen toen Anthony Moris een prima parade in huis had op een schot van Bello.

Geen beterschap bij Union in overbodige tweede helft

Had Union dan toch weer een straffe ommekeer in petto na de rust? In de heenmatch ging het in de tweede helft nog op en over LASK na een 0-1-achterstand.

Het antwoord op die vraag was al snel duidelijk. De rust had geen beterschap gebracht bij de Brusselaars, die op geen enkel moment écht konden flitsen en onherkenbaar acteerden.

Ook Amoura Mohamed gaf niet thuis en werd op het uur naar de kant geroepen door Alexander Blessin. De vele personeelswissels brachten geen beterschap in een kansarme tweede helft.

Een kwartier voor tijd bezegelde Zulj definitief het lot van de Brusselaars met de 3-0. De bal viel prompt voor zijn voeten na een verre vrije trap, die eerst nog uiteenspatte op de lat.

Over en uit voor Union, dat zich naar het einde van de wedstrijd sleepte.

Zo ziet het er opeens een pak minder rooskleurig uit met het oog op Europese overwintering, mede door de 3-2-stuntzege van Toulouse tegen Liverpool.