Uitgesteld duel tussen Beerschot en SL16 wordt op 5 december ingehaald

De gouverneur van Luik had de wedstrijd in augustus verboden door een gebrek aan politieagenten. Die waren bezig met onrust in Oupeye en Herstal na het overlijden van een jongeman die een week eerder door een politieagent was neergeschoten.

De Disciplinaire Raad besliste op 27 oktober dat de wedstrijd alsnog gespeeld moest worden. Daarom moesten kalendermanager en alle betrokken ploegen opnieuw rond de tafel om de planning te kunnen maken.

Op 5 december zakt Beerschot af naar het stadion van SL16 en speelt er om 20 uur. Daardoor worden ook de wedstrijden Seraing-Lommel en Beerschot-Deinze verplaatst naar respectievelijk 8 december om 20 uur en 10 december om 13.30 uur.