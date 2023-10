SL16-Beerschot, in zomer afgelast door gouverneur, moet herspeeld worden

De onrust, met her en der rellen, in Oupeye en Herstal, was het gevolg van het overlijden van een jongeman die een week eerder in Oupeye door een politieagent werd neergeschoten.



Daardoor was er een gebrek aan politiepersoneel voor de voetbalmatch, oordeelde de gouverneur.



In het bondsreglement staat dat afgelastingen op gebod van een lokale overheid gelijkstaan met een forfaitnederlaag voor de thuisploeg. In dit geval echter zag de Disciplinaire Raad dat de gouverneur van een provincie optreedt als "commissaris van de Waalse regering en de federale regering".



Geen lokale overheid, dus reglementsartikel niet van toepassing.