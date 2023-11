Jeremy Doku doet wat zelfs Kevin De Bruyne nog niet kon: "Ik word hier nog elke dag beter"

4 assists in 1 match in de Premier League: slechts 8 spelers deden het Jeremy Doku voor. Zelfs assistkoning Kevin De Bruyne lukte het nog niet eerder, wel onder meer Dennis Bergkamp, Harry Kane, Cesc Fabregas en Paul Pogba.



Met zijn 21 jaar en 161 dagen is Doku bovendien de jongste speler die hier ooit in geslaagd is en ook de jongste speler die ooit een voet heeft gehad in 5 goals in een match in de Premier League.



"Statistisch gezien was dit inderdaad een van mijn beste matchen ooit", moest de bescheiden Doku toegeven bij Play Sports.



"Mijn acties kwamen eruit, ik ging wanneer ik moest gaan en ik hield de bal bij wanneer het moest. Die balans zat goed. En de efficiëntie was ook niet slecht."



Doku blijft zo op de wolk voetballen die hem al sinds zijn overstap van Rennes begeleidt. "Ik voel mij hier elke dag beter worden, op training en in de matchen."

Het spelplezier spat ook van de flitsende winger af. "Als ik de bal krijg, ben ik gelukkig. Duels aangaan op mijn linkerflank, dat is het liefste wat ik doe, al sinds ik klein ben."