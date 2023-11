BEKIJK: Weergaloze Jeremy Doku eist glansrol op tegen Bournemouth met 4 assists en 1 goal

Doku opent de score na een een-tweetje

Doku heeft een voet in 5 van de 6 goals bij City

Een 24-karaatsprestatie bij Manchester City. We zijn het gewoon van Kevin De Bruyne (aandachtige toeschouwer aan de zijlijn), maar we geraken het stilaan ook gewoon van Jeremy Doku.

Op papier was het een strijd van David tegen Goliath, want Bournemouth is ook dit seizoen gedoemd tot degradatievoetbal. Toch duurde het een halfuur voor het Doku-filmfestival werd geopend.



Eerst zette hij zelf de een-twee door het centrum op, die hij vervolgens ook fraai afwerkte.



Maar zo mogelijk nog fraaier was de assist voor de 2-0 van Bernardo Silva. Voor een keer was Doku uitgezworven naar de rechterkant, waar hij de verdedigers van Bournemouth even hoorndol dribbelde.



Ook voor de 5-1 sloeg de tandem Doku-Silva toe. De Rode Duivel bewees met een actie op eigen helft gecombineerd met een KDB-achtige diepe bal dat hij ook die pijl op zijn boog heeft.



Tussendoor had Doku ook gezien hoe zijn - enigszins mislukte - schot door Akanji in doel werd afgeweken en ook Foden kreeg nog een doelpunt aangeboden.



Voor wie de tel kwijt is geraakt: dat maakt 1 goal en 4 assists. Wie anders verdiende de trofee voor Man van de Match?