Negen arrestaties na bekogeling spelersbus in Marseille: "Ook vijf agenten raakten gewond"

De teambus van Olympique Lyon werd zondag het doelwit van de hooligans van Marseille, die de spelers en staff van de rode lantaarn in de Ligue 1 met allerhande projectielen bekogelden. Onder meer Lyon-coach Fabio Grosso liep verwondingen op.

Na de incidenten zijn inmiddels negen arrestaties verricht, zo maakte de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin maandag bekend.

"Hetgeen er gebeurd is, is onaanvaardbaar", vertelde Darmanin aan BFMTV/RMC.

"Voor het duel waren vijfhonderd politieagenten gemobiliseerd. Van falen van de politiediensten is er geen sprake. Het is aan de club om met zijn supporters om te gaan. Vijf agenten raakten geblesseerd in Marseille. Vorig seizoen in totaal zelfs 103 agenten. Toen moesten er 870 arrestaties verricht worden. In andere sporten zien we zo'n geweld niet."

Olympique Lyon liet intussen ook weten klacht te zullen indienen. Volgens de club werden ook zes supportersbussen met projectielen bekogeld en ook daarbij zouden er gewonden gevallen zijn.