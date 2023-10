Marseille-voorzitter veroordeelt geweld van eigen supporters na aanval op Lyon-bus: "Totaal onaanvaardbaar"

"Dit heeft geen plaats in het voetbal. Ook al gebeurde dit buiten het stadion, het is ontoelaatbaar. Ik ben geschokt en woest."

De match werd uiteindelijk niet gespeeld, Marseille-preses Pablo Longoria was scherp voor voor eigen aanhang. "Wat gebeurd is met Fabio Grosso is totaal onaanvaardbaar", sprak Longoria.

"Als onomstotelijk bewezen is dat dit een actie van supporters was, dan kunnen ze daar niet meer omheen. Dan moet iedereen verantwoording afleggen. Zulke taferelen ondergraven de waarden van voetbal en sport. De daders moeten opgespoord en streng bestraft worden."

FIFA-voorzitter Gianni Infantino veroordeelde de gebeurtenissen in Marseille in een boodschap op zijn Instagram-pagina. "Er is geen plaats voor geweld in het voetbal, niet op het veld en ook niet naast het veld", schrijft Infantino.

"Wat gebeurd is in Marseille heeft geen plaats in het voetbal en ook niet in onze samenleving. Ik roep de bevoegde instanties op om gepaste maatregelen te treffen."

"Alles spelers, trainers en supporters moeten onze sport veilig kunnen beleven, zonder uitzondering."