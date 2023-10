Het vat is af bij kampioenenmaker Danny Drinkwater

Danny Drinkwater groeide op in Manchester, maar zijn voetbalsprookje speelde zich af in Leicester.

In 2014 hielp hij de club aan de titel in de Championship, de Engelse tweede klasse. Twee jaar later volgde het summum met de titel in de Premier League.

Drinkwater werd geselecteerd voor de nationale ploeg en versierde een transfer naar Chelsea.

In Londen lukte het niet voor de middenvelder. Drinkwater moest naar Burnley, Aston Villa, Kasimpasa en Reading om te voetballen.

Daar is nu een einde aangekomen. De middenvelder kan het niet meer opbrengen, op zijn 33e houdt Drinkwater het voor bekeken.

"Ik denk dat ik te lang in het ongewisse heb verkeerd", stelde hij in The High Performance Podcast. "Ik wilde spelen, maar ik kreeg niet de kans om te spelen op een niveau waarop ik me gewaardeerd voelde."