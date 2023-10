Bas Dost is "geraakt" door steunbetuigingen aan zijn adres: "Ingezien hoe menselijk voetbalwereld kan zijn"

Een dag nadat Bas Dos plots roerloos op de grasmat lag na een duel, heeft de Nederlandse spits een open brief gedeeld op de clubwebsite van NEC Daarin bedankt hij de medische staf voor de goede zorgen en is hij ontroerd door alle steun die hij ontving. "De komende dagen zullen de onderzoeken moeten uitwijzen wat de oorzaak is geweest van hetgeen mij gisteren is overkomen", deelt Dost.