Real Madrid bewierookt "veteraan" Jude Bellingham: "Hij kan 20 tot 25 goals maken dit seizoen"

Op zijn 64e heeft Carlo Ancelotti zowat alles in het voetbal meegemaakt, maar de impact van Jude Bellingham op Real Madrid doet ook de T1 van Real likkebaarden.

Bellingham kruidt zijn wittebroodsweken bij Real met 13 goals en 3 assists in 13 matchen.

"Door zijn houding zou je hem al bijna als een veteraan beschouwen", reageerde Ancelotti na de Clasico. Bellingham deed de match kantelen met 2 goals.

"Ik kan niet ontkennen dat we verrast zijn door zijn vorm. Zijn niveau is bijzonder knap, zijn efficiëntie is dat eveneens. Hij is overal te vinden op het veld."

Bellingham is zowaar zelfs topschutter in La Liga met 10 goals. "Hij kan er dit seizoen 20 of 25 maken", schat de Italiaanse coach in.

"We bestempelen hem niet als een topschutter, maar hij scoort aan de lopende band. Al verwachten we ook goals van onze spitsen."