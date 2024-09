Positie Karel Geraerts lijkt stilaan onhoudbaar: Schalke 04 verliest ondanks 3-0-voorsprong

Wat nu, Karel Geraerts?



De Belgische trainer heeft van zijn tijd bij Schalke 04 nog niet veel kunnen genieten. In de eerste 5 wedstrijden van het nieuwe seizoen kon de Duitse tweedeklasser enkel op de openingsspeeldag winnen.



Thuis tegen Darmstadt leek een 2e overwinning in de maak. Na 40 minuten stond het 3-0 voor. Darmstadt - dat dit seizoen nog niet gewonnen had - leek in de touwen te hangen tot een penalty net voor de rust toch voor een sprankeltje hoop zorgde.



Met die hoop kwam Darmstadt uit de kleedkamers en zorgde het voor een weergaloze ommekeer. 3 keer vond Isac Lidberg het net in de 2e helft.



Bij een 3-3-stand ontsnapte Schalke nog aan een penalty, maar op de hoekschop die volgde zorgde Lidberg voor de 3-4 en het delirium voor Darmstadt. In de absolute slotfase zorgde Sergio Lopez ervoor dat de kelk tot op de bodem geleegd werd.



Zo blijft Schalke met 4 op 18 achter op een voorlopige 14e plaats op 18 ploegen. Al zal Geraerts vooral met een kater achterblijven na de voorsprong die zijn ploeg te grabbel gooide.



Het verlies zorgt er ook voor dat de stoel van Geraerts nog wat meer aan het wankelen is. Kan hij het tij nog keren? De achterban schreeuwt alvast om zijn ontslag.