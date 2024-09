Dodi Lukebakio scoort prinsheerlijk, maar verliest wel met Sevilla op bezoek bij Alaves

Sevilla is er niet in geslaagd om te winnen op bezoek bij Alaves. Na een uur keek Sevilla met Lukebakio in de basis tegen een 2-0-achterstand aan. Lukebakio kon nog milderen met een pegel in de kruising. Maar verder dan de 2-1 kwam Sevilla niet meer.

Het is voorlopig nog niet het seizoen van Sevilla in La Liga. De vorige jaargang ging het al niet goed met de 14e plaats, maar ook dit seizoen komen ze nog niet op kruissnelheid.



Vorige week werd thuis tegen Getafe voor de eerste keer gewonnen. Op bezoek bij Alaves konden Dodi Lukebakio en co. niet op dat elan doorgaan. Carlos Vicente en Carlos Martin zorgden voor de 2-0-stand.



In de slotfase kon Lukebakio wel nog op een prachtige manier milderen, hij knalde de bal in de kruising. Voor Lukebakio was het zijn tweede doelpunt van dit seizoen. Maar het bleef wel 2-1. Sevilla blijft na 6 speeldagen achter met 5 op 18. Alaves doet het wat beter met 10 op 18.



Bij Sevilla bleef Stanis Idumbo de hele wedstrijd op de bank gekluisterd. Albert Sambi Lokonga zat niet in de selectie.