Arthur Vermeeren treft moederclub Atletico en kijkt uit naar reünie met verrassende ploegmaat: "Hij hielp mij het meest"

do 19 september 2024 06:41

Arthur Vermeeren is (even) weer in Madrid. De Rode Duivel van RB Leipzig treft in de Champions League meteen Atletico. Het toptalent kijkt uit naar de reünie met zijn moederclub - en naar het weerzien met één ex-ploegmaat in het bijzonder.

Het lot heeft soms verrassende wendingen in petto. Vraag maar aan Arthur Vermeeren. Na een halfjaar met amper speelminuten (160) verliet de middenvelder deze zomer Atlético Madrid voor een uitdaging met meer perspectief op kansen. Die vond de youngster via een uitleenbeurt aan RB Leipzig.

Straks opent de Duitse topclub zijn Champions League-campagne tegen ... Atletico. "Ik was heel blij met die loting", verzekert Vermeeren in een interview met Red Bull. "Omdat ik er zoveel mensen ken. Maar het is ook een geweldige kans voor mezelf om me te tonen. Ook aan de fans daar. Hopelijk kan ik een goeie prestatie afleveren."

De Belgische enclave van RB Leipzig: Vandevoordt, Openda en Vermeeren.

Blij weerzien

Vermeeren, die tot dusver 2 keer mocht invallen in de competitie, krijgt ook de vraag welk weerzien met een ex-ploegmaat hem het meeste plezier zal doen. Landgenoot Axel Witsel misschien? Of de sociale Antoine Griezmann? Het antwoord is verrassender. "Reinildo", aldus de Rode Duivel. "Hij hielp mij het meeste tijdens mijn periode in Madrid, zeker toen ik niet speelde. Als een jonge kerel is dat niet altijd makkelijk. Hij herinnerde mij er altijd aan om gelukkig te zijn en positief te blijven. Daarom wil ik hem terugzien. Hopelijk kunnen we na de wedstrijd ook even praten."