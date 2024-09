Ook tegen Standard kan Union niet scoren, het blijft 0-0 op Sclessin

Einde

Geen doelpunten in Standard-Union, beide ploegen moeten vrede nemen met een punt. Vroeg in de tweede helft kwam Union goed weg, toen Burgess aan rood ontsnapte. Standard ontsnapte dan weer in de slotfase toen Epolo de bal bijna in eigen doel werkte. Voor Standard is het al het derde 0-0-gelijkspel van het seizoen, Union zit al aan het vierde scoreloos gelijkspel en kon nu al vier wedstrijden op een rij niet meer scoren.