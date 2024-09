VIDEO - Lommel rekent pas in het slot af met de RSCA Futures na fraaie plaatsbal

Lommel begon als een weerwind aan de partij tegen de RSCA Futures. Na 5 minuten zette Salah Lommel al op rozen en 2 minuten later kreeg Van Duiven de kans om vanaf de stip de 2-0 op het bord te zetten. Maar de 19-jarige Nederlander zag Vanhoutte zijn inzet stoppen.



Op het kwartier kwamen de Futures dan langszij via Robberechts. De Futures leken dankzij die gelijkmaker lange tijd op weg naar een punt, maar Lommel wilde de 3 punten thuis houden.



In het slot van de wedstrijd was het eerst Wouters die bijna de 2-1 maakte, maar zijn kopbal ging over. 2 minuten later stond de voorsprong wel op het bord. Diego Rosa krulde vanop links de bal enig mooi in de verste hoek.



Zo pakt Lommel 9 op 9 en maakt het de gemiste start van het seizoen helemaal goed. De Futures blijven achter met 1 op 15.